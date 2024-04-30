Нетаньяху уповает на Запад

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ждет от Запада давления на Международный уголовный суд по вопросу возможной выдачи ордера на его арест. По его мнению, такой шаг стал бы «произволом исторических масштабов».

«Израиль ожидает, что лидеры свободного мира будут твердо противостоять возмутительным нападкам МУС на неотъемлемое право Израиля на самооборону. Мы ожидаем, что они используют все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы остановить этот опасный шаг», - заявил Нетаньяху.