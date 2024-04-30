Туркменских чиновников заставили покупать часы с фото президента

Руководителей государственных учреждений в Балканском велаяте (области) на западе Туркменистана заставляют покупать подарочные часы с изображением действующего и бывшего президентов страны Сердара и Гурбангулы Бердымухамедовых на циферблатах. Об этом сообщает туркменская служба «Радио Свобода».

Стоимость подарочных часов, в зависимости от размера и дизайна, составляет от 1500 ($428) до 3000 ($850) манатов.

По словам источника, более дешевые экземпляры обязали покупать начальников мелких бюджетных организаций, а дорогие часы должны приобрести руководители высшего чиновничьего звена области.

Несколько директоров школ в беседе с корреспондентом издания сообщили, что за принудительной торговлей подарочными часами стоят лица, близкие к Бердымухамедовым.