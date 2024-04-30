Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, находясь в Тебризе, отчитал местного торговца книгами за использование турецкого языка вместо азербайджанского.

На кадрах, циркулирующих в соцсетях, Хаменеи открывает одну из книг и говорит следующее: «Что еще за «men» (на турецкий лад — ред.)? Должно быть «mən». Весь Тебриз говорит «mən», а здесь написано «men».

Мужчина попытался объяснить данный факт особенностями персидской фонетики, но позже сдался и предпочел не спорить с Верховным лидером.