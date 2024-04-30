Грузия примет скандальный закон, несмотря ни на что

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" планирует принять законопроект об "иноагентах" во всех трех чтениях, несмотря на "дискомфорт" от акций протеста. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.

"Мы, конечно же, примем этот закон (об "иноагентах"), будет дискомфорт, который продлится несколько дней, однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем страну от поляризации и радикализма", - сказал Кобахидзе.