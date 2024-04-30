Министерство труда отчиталось об успехах

Очередным шагом в области усиления обеспечения лиц с инвалидностью средствами реабилитации станет дальнейшее расширение перечня видов средств реабилитации, предоставляемых этим лицам за счет государственного бюджета. Об этом было заявлено на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что в социальной политике президента Ильхама Алиева важное место занимает социальная защита и обеспечение реабилитационными услугами лиц с инвалидностью.

Говоря о шагах, предпринятых в этой области, министр подчеркнул, что за последние пять лет система реабилитации была построена в соответствии с современными требованиями. Было отмечено, что в результате проведенной работы ежегодное количество лиц с инвалидностью, которым оказывают реабилитационные услуги, увеличилось в 7,3 раза.

В 2020 году на основании предложений Министерства к перечню реабилитационных средств, предоставляемых этим лицам за счет средств государственного бюджета, добавлены 23 новые услуги. Отмечалось, что в новых предложениях количество видов реабилитационных средств в этом перечне предполагается увеличить с 57 до 81.

Доведено до сведения, что продолжаются мероприятия по совершенствованию трудового законодательства, для этого готовятся новые проекты изменений в Трудовой кодекс. В связи с Международным днем охраны труда были обсуждены образовательные мероприятия, проводимые в Баку и различных регионах совместно с представителями работодателей и социальных партнеров.

В прошлом году был усыновлен 141 ребенок, в первом квартале этого года-35 детей. В результате реинтеграционных мер в 2023 году 177 детей, а за 3 месяца текущего года - 39 детей были переданы из учреждений социального обслуживания в свои биологические семьи. Также было отмечено, что с помощью механизмов социальной поддержки и мер по повышению осведомленности в январе-марте этого года удалось предотвратить передачу 62 детей из семей в государственные детские учреждения.

В настоящее время через электронные системы в проактивном порядке определяются более 50 видов социальных выплат. Было доведено до сведения, что пенсионное обеспечение лиц, имеющих право на досрочную пенсию из-за детей, также планируют сделать проактивным, и в связи с этим готовится проект изменения закона. Подчеркивалось, что будет подготовлен механизм проактивного назначения наибольшего размера этих пенсий лицу, имеющему право на два и более вида пенсий.

На встрече обсуждались трудовая политика, усыновление, социальное страхование и пенсия, инвалидность, реабилитация и т.д. Обсуждены проделанная работа и предстоящие задачи.

Также был одобрен пилотный проект, направленный на увеличение возможностей трудоустройства аутичной молодежи и членов их семей.