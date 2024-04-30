ОАЭ подключается к восстановлению Украины

Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) поддержит восстановление Украины и ключевых отраслей промышленности и инфраструктуры страны, а также поможет укрепить цепочки поставок в ближневосточный регион для таких товаров, как зерно, машинное оборудование и металлы.

CEPA - инструмент, который власти ОАЭ активно продвигают в последние годы. В список подписавших соглашение стран входят Израиль, Индия, Турция, Грузия, Индонезия, Камбоджа, Маврикий, Кения, Республика Конго, Колумбия и Коста-Рика. Соглашение предусматривает отмену или снижение тарифов на ряд товаров и продуктов, устранение торговых барьеров и облегчение доступа на рынок для экспортеров с обеих сторон.

Объем двусторонней ненефтяной торговли между ОАЭ и Украиной достиг $385 млн в 2023 г., а объем совместных инвестиций на конец 2022 г. составил около $360 млн. Именно в конце 2022 г. и начались переговоры по заключению этого соглашения.

«Украина - это мост для нашего экспорта в Европу и важный источник для нашего импорта, связанного с продовольственной безопасностью.

Соглашение также предоставит украинским компаниям и предпринимателям новую платформу, которая позволит им выйти на растущие рынки Азии и Африки через ОАЭ», - заявил госминистр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зайуди.

Как сообщало ранее агентство Reuters, США, Великобритания и Евросоюз требуют, чтобы власти Объединённых Арабских Эмиратов запретили своим компаниям продолжать торговые связи с Россией, которые нарушают международные санкции, наложенные на Россию из-за её войны в Украине.