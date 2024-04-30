Россияне будут жить хуже туркменов

Россия в ближайшие годы продолжит терять позиции в рейтинге стран мира по уровню жизни, полагает Международный валютный фонд.

По оценкам МВФ, сейчас РФ занимает 68-е место в мире по ВВП на душу населения, который считается показателем уровня экономической активности и качества жизни граждан.

В прошлом году российская экономика сгенерировала $13648 подушевого ВВП — в 6 раз меньше, чем США ($81632), вчетверо меньше, чем Германия, и почти в 10 раз меньше, чем мировой лидер — Люксембург ($129810).

За последние 10 лет ВВП на душу населения в РФ, по данным МВФ, сократился на 16%. В результате в мировом рейтинге Россия оказалась на одном уровне с Мексикой ($13642) и ниже, чем Панама ($18725), Аргентина ($14024), Болгария ($15854) и Венгрия ($22146).

В ближайшие три года, по прогнозу МВФ, российский подушевой ВВП вырастет на 11%, до $15146. В результате Россия откатится в восьмой десяток стран и пропустит вперед Казахстан и Туркменистан.