Парламент Грузии поддержал законопроект об «иноагентах» во втором чтении, следует из итогов голосования.

*** 19:58

У парламента Грузии вновь собралась толпа протестующих против закона об «иноагентах».

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что власти собираются принять законопроект, несмотря на "дискомфорт" от протестов.