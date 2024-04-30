Протесты не помогли: скандальный закон принят во втором чтении обновлено 20:09
Парламент Грузии поддержал законопроект об «иноагентах» во втором чтении, следует из итогов голосования.
*** 19:58
У парламента Грузии вновь собралась толпа протестующих против закона об «иноагентах».
May 1, 2024
Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что власти собираются принять законопроект, несмотря на "дискомфорт" от протестов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!