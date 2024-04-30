Активиста Гурбанлы вызвали в полицию

Общественного деятеля Абульфаза Гурбанлы вызвали в Главное управление полиции Баку в качестве свидетеля. Об этом сам Гурбанлы сообщил на своей странице в Facebook.

«3 мая в 11 часов меня вызвали в Главное управление полиции Баку в качестве свидетеля по какому-то делу. На вопрос, о каком деле идет речь, мне отвечать не стали», - рассказал активист.

В МВД отказались комментировать haqqin.az данную информацию.

Отметим, что А.Гурбанлы занимается общественно-политической деятельностью с 2002 года. Был членом Партии народного фронта. С 2008 года возглавлял Молодежный комитет, в 2015 году покинул партию.

С 2021 года Абульфаз является соучредителем и исполнительным директором Общественного объединения Artikl 54.