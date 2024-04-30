США ввели санкции против граждан Азербайджана обновлено 22:03
США ввели вторичные санкции по России, в том числе против граждан третьих стран, включая Азербайджан, сообщили в американском Минфине.
Минфин США также ввел санкции против 17 компаний, зарегистрированных в Турции. В основном это внешнеторговые фирмы, ведущие операции по импорту и экспорту материалов и оборудования, в том числе электроники.
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США ввели новые антироссийские санкции против десятков физлиц и организаций, в том числе 16 морских судов и авиакомпании «Победа», сообщают зарубежные СМИ.