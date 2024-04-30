США ввели вторичные санкции по России, в том числе против граждан третьих стран, включая Азербайджан, сообщили в американском Минфине.

Минфин США также ввел санкции против 17 компаний, зарегистрированных в Турции. В основном это внешнеторговые фирмы, ведущие операции по импорту и экспорту материалов и оборудования, в том числе электроники.