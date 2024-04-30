За что Зеленский уволил главу киберразведки

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 1 мая, издал указ об увольнении Ильи Витюка с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

25 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что исследует покупку элитной недвижимости членами семьи Витюка.

«Сейчас детективы Национального бюро исследуют и прорабатывают приведенные в расследовании фактические обстоятельства приобретения недвижимости членами семьи указанного лица», — говорится в ответе бюро.