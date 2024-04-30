Баскетбольная лига: «Хазри» и «Хырдалан» с победы стартовали в плей-офф

Сегодня в первом четвертьфинальном матче сошлись «Хазри» и «Серхедчи». «Хазри» победил с большим перевесом – 98:64. А вчера «Хырдалан» в более напряженном матче одолел «Нефтчи» - 80:75.

Четвертьфинальная стадия плей-офф продлится до двух побед. Следующая игра в паре «Нефтчи» - «Хырдалан» состоится 2 мая, а в противостоянии «Серхедчи» и «Хазри» - 3 мая.

Напомним, «Сабах» и «НТД-ИНДИГО» напрямую вышли в полуфинал. Победитель пары «Хазри» - «Серхедчи» сыграет в полуфинале с «НТД-ИНДИГО», а победитель в дуэли «Хырдалана» и «Нефтчи» встретится с «Сабахом».