Депутат законодательного собрания Томской области России Екатерина Собканюк предложила вернуть в стране трудовые лагеря.

«А есть масса людей, которые просто не хотят работать и пользуются государственной поддержкой. Они просто тунеядцы, извините, черви на нашем теле», - обосновала свое предложение депутат.

Собканюк работает директором строительных компаний «Карьеруправление». По ее словам, предложение решит проблему постоянной нехватки рабочих на стройке. Тем не менее, предложение депутата осмеяли, а замгубернатора Томской области Наталья Киселева призвала ее и коллег «работать в рамках правового поля».

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал правильным предложение мэра Якутска создавать медвытрезвители и возвращать трудовые лагеря для бездомных.