Греция призвала Азербайджан продолжать

Афины приветствуют достигнутое соглашение 19 апреля на 8-м заседании Комиссии по делимитации и охране государственной границы между Арменией и Азербайджаном, говорится в заявлении МИД Греции.

«Обе стороны согласились, что процесс делимитации границ пройдет на основе на Алма-Атинской декларации 1991-го года. Мы призываем обе стороны продолжать реализацию согласованных мер и подчеркиваем важность избегания эскалации на армяно-азербайджанской границе», - подчеркивается в заявлении.