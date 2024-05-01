Пашинян: С Грузией это длится 20 лет, с Азербайджаном надо быстрее

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, на каком обосновании осуществляется процесс делимитации армяно-азербайджанской границы, и ответил на заявление оппозиции, что в Комитете кадастра соответствующих документов нет.

"Документы были предоставлены Министерству обороны, что могло вызвать недоразумение. Все документы есть в распоряжении правительства, с ними работают разные ведомства в разных режимах. Мы фиксируемся на местностях, но в процессе делимитации задача правительства - обеспечить легитимность воспроизводства на протяженности всей границы. Мы должны принять принцип, по которому будет осуществляться процесс делимитации", - сказал Пашинян.

Он также прокомментировал обвинение оппозиции в том, что делимитация границы "производится по частям, а не пакетно".

"Это длительный процесс. Мы формируем пакет по воспроизводству границы, основанный на Алма-Атинской декларации. Процесс должен начаться где-либо, а затем приобретенный "на земле" опыт мы отправим на утверждение парламента в каком-либо формате, а потом продолжим весь процесс, согласно этому мандату", - сказал Пашинян.

Он напомнил, что процесс делимитации между Арменией и Грузией длится уже порядка 20 лет.

"Но с Азербайджаном он должен быть ускорен. Отсутствие делимитации может стать причиной конфликта", - сказал Пашинян.