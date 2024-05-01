Колумбия пообещала завтра разорвать отношения с Израилем

Президент Колумбии Густаво Петро объявил сегодня, что, начиная с завтрашнего дня, 2 мая, Богота официально разрывает дипломатические отношения с Израилем, обвинив Израиль в "совершении геноцида палестинцев".

"Эти цвета означают "жизнь", "бунт", "флаг" и "сопротивление". Это - слово "Газа", это - Палестина, это - дети, убитые при бомбардировках. Прямо здесь перед вами правительство перемен Республики сообщает, что завтра [2 мая] отношения с Израилем будут разорваны из-за их правительства, из-за геноцидного президента.

Я верю, что сегодня весь мир на улицах поддерживает наше решение. Этого не может быть, это не может вернуться, не могут наступить времена геноцида, истребления целого народа на наших глазах, перед нашей пассивностью", - сказал Петро.