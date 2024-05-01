Турция подает в суд на Израиль

Турция официально присоединится к Южной Африке в ее судебном деле против Израиля в Международном уголовном суде в Гааге и скоро подаст петицию. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Более того, Турция также обсудила вопрос присоединения к иску ряда других стран из Организации исламского сотрудничества.

Этим шагом Турция намерена укрепить позиции Южной Африки. Никарагуа и Колумбия ранее попытались присоединиться к судебному процессу с отдельными заявлениями, но суд еще не вынес решение по их запросам.

29 декабря 2023 года Южная Африка подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в Международный суд ООН в Гааге.