Армения пытается выйти на британских оружейников
Армения ищет лоббистов для установления контакта с британскими оборонными компаниями, сообщил Intelligence Online.
Издание отмечает, что для поиска нужных людей правительство Армении обратилось в компанию Sanctuary Counsel. На армянский запрос уже последовала соответствующая реакция. В частности, как сообщается, компания Sanctuary Counsel назначила ответственного по ереванскому вопросу. Им стал экс-советник по обороне бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона генерал Лорд Даннатт.
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