Прекращение войны не за горами?
Высокопоставленный египетский чиновник сообщил телеканалу ABC, что ХАМАС, как ожидается, представит ответ на текущее предложение о прекращении огня в секторе Газа в течение нескольких часов.
Ранее сообщалось, что ХАМАС сделало новое заявление относительно переговоров по заложникам. В нем отмечается, что Израиль якобы пошел на уступки по одному из требований.
Источник в организации ХАМАС, цитируемый саудовским каналом "Аль-Арабия", сообщил о том, что Израиль "в определенной мере пошел навстречу нашим требованиям по прекращению огня".
Данное заявление израильская сторона пока не прокомментировала.
Ранее США выразили надежду на успешное завершение переговоров между Израилем и ХАМАС относительно перемирия в секторе Газа. Государственный секретарь Энтони Блинкен отметил, что ХАМАС получил от Израиля предложение, которое он описал как "невероятно щедрое".