США обвинили Россию в применении запрещенного оружия

США обвинили Россию в использовании запрещенного химического оружия в Украине. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США о введении новых санкций в отношении России. Санкции введены, как говорится в сообщении, для того, чтобы увеличить для Москвы расходы, связанные с внешней агрессией и внутренними репрессиями.

Госдеп обвиняет российскую армию в использовании хлорпикрина — слезоточивого и удушающего газа, который активно применялся во время Первой мировой войны. Его использование в войне запрещено в соответствии с Конвенцией о химическом оружии.