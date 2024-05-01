США обвинили Россию в применении запрещенного оружия
США обвинили Россию в использовании запрещенного химического оружия в Украине. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США о введении новых санкций в отношении России. Санкции введены, как говорится в сообщении, для того, чтобы увеличить для Москвы расходы, связанные с внешней агрессией и внутренними репрессиями.
Госдеп обвиняет российскую армию в использовании хлорпикрина — слезоточивого и удушающего газа, который активно применялся во время Первой мировой войны. Его использование в войне запрещено в соответствии с Конвенцией о химическом оружии.
Ранее о применении российскими войсками хлорпикрина заявляли украинские военные. Россия, в свою очередь, обвиняла в использовании хлорпикрина ВСУ. На данный момент Минобороны РФ не отреагировали на заявление Госдепа.
Сегодня в новый санкционный список Минфина внесли больше 200 физических лиц и компаний. Еще против 80 компаний и лиц ввел санкции непосредственно Госдеп. В него попали войска радиологической, химической и биологической защиты Минобороны России, а также два НИИ, которые, как утверждается, имеют отношение к разработке химического и биологического оружия.