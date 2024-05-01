Пашинян: На границе с Азербайджаном не будет армянских войск

Минобороны Армении не будет охранять границы на демаркированных территориях, эту задачу полностью будут выполнять пограничные войска Службы национальной безопасности. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении 1 мая заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«На этом участке границы у нас не будет позиций Минобороны. Возможно, мы выйдем с нашей суверенной территории, потому что на этом участке (в Тавуше) службу будут нести уже пограничные войска СНБ», – отметил он.

Пашинян добавил, что когда проводятся измерения на месте с помощью GPS-устройства, определяющего координаты на местности, всегда бывают отклонения.