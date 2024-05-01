В первом четвертьфинальном матче Баскетбольной лиги Азербайджана между «Хырдаланом» и «Нефтчи» (80:75) случился эпизод, который стоит выделить особо.

В самой концовке первой четверти австралийский баскетболист «Хырдалана» Джесси Ги подобрал мяч у своего кольца и почти тут же совершил бросок, который оказался точным! Зрители, собравшиеся в спортивном центре «Серхедчи», товарищи по команде и комментатор матча были в восторге от фантастического попадания австралийца.

Всего Ги набрал в этом матче 13 очков, став одним из самых результативных игроков «Хырдалана» в этом матче.