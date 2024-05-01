А.Сулеймани комментирует ситуацию вокруг Газы, противостояние Ирана с Израилем, а также возникшую политико-дипломатическую напряженность между Азербайджаном и Ираном.

Экс-посол в настоящее время проживает в Иране и сотрудничает с ведущими мозговыми центрами исламского государства.

Журналист Эйнулла Фатуллаев продолжает цикл актуальных бесед с известными политическими и общественными деятелями, известными аналитиками вокруг главных проблем современной мировой и региональной повестки. Представляем вниманию читателей haqqin.az первую часть печатной версии интервью с бывшим послом Ирана в Азербайджане, а ныне аналитиком Афшаром Сулеймани.

- Недавно я побывал в Израиле, где подготовил серию репортажей из «горячих точек». На территорию Палестинской национальной администрации, к сожалению, попасть не удалось – ЦАХАЛ, как Вы, наверное, знаете, перекрыл все дороги. Однако я смог побывать на границе еврейского государства с Ливаном и в секторе Газе, на территорию которого мне разрешили углубиться на несколько километров.

Хочу сказать, что в качестве журналиста я чувствовал себя в этой стране довольно свободно. В частности, я критиковал премьера Нетаньяху, весьма прозрачно намекал на неадекватное применение этой страной военной силы против мирного населения Газы…

Как Вы полагаете, смог ли бы я так же свободно работать в Иране? Вопрос, кажется, не из простых (смеется).

- Давайте уточним: Вы поехали в Израиль экспромтом? Или все скоординировали заранее?

- Разумеется, перед поездкой я обратился в посольство Израиля.

- Вот и перед поездкой в Иран Вам стоит сделать то же самое. У нас такого рода дела курирует Министерство культуры в координации с МИД. Сначала иностранный журналист, желающий сделать репортаж на территории Ирана, обращается в посольство Исламской республики в своей стране. МИД Ирана рассматривает заявку и выносит решение – либо положительное, либо отрицательное. Государство ведь имеет на это право.

- Вопрос мой связан не столько с выдачей разрешений, сколько с потенциальной журналистской деятельностью на территории Ирана. Смогу ли я снимать репортажи на территории Вашей страны? Отправлять написанные тексты в Азербайджан? В свободной форме выражать свои мысли? Не столкнусь ли я с негативной реакцией иранских силовых структур? Есть ли такая угроза?

- Все зависит от того, какого рода деятельность будет осуществляться. Если все заблаговременно скоординировать, проблем не будет. В случае визита журналиста в Иран ему выдается программа, в которой указывается, какие места он будет посещать и делать там репортажи. Если этот журналист не будет выходить за оговоренные рамки, никаких проблем у него не возникнет. В противном случае ему могут создать препятствия.

- Ясно. Хотел бы теперь перейти к событиям региональной политической повестки. И, конечно, главная тема – это напряженность, наблюдающаяся между Ираном и Израилем.

После террористического акта, осуществленного Израилем против иранского посольства в Сирии, Тегеран нанес ответные удары по территории еврейского государства. Но у международной общественности сложилось впечатление, что все это было своего рода «постановкой», демонстрацией силы в дозволенных рамках. Ведь если бы удар по Израилю был нанесен, к примеру, боевиками «Хезболлы», то наверняка был бы зафиксирован куда более серьезный ущерб израильской армии и военной инфраструктуре.

Что, по-Вашему, это была за «театральная постановка»? И можно ли ее так называть?

- По этому вопросу высказываются разные мнения. Лично я считаю, что главным для Ирана было желание продемонстрировать всему миру, что действия Израиля не остались без ответа. Тегеран не ставил перед собой цель наносить огромный ущерб или убивать людей. Иран хотел показать, что может «достать» Израиль на его же территории. Кстати, подобное произошло впервые в истории. Некоторые из выпущенных ракет достигли своих целей. В целом же, повторюсь: Иран явно не хотел наносить огромный ущерб Израилю. Ведь в противном случае все могло вылиться в полномасштабную войну, в которой не заинтересован ни сам Иран, ни Израиль, ни США и западный мир. Как все видели, еврейское государство, несмотря на сделанные заявления, ничего серьезного в ответ не предприняло…

- Хочу уточнить: действительно ли Израиль нанес удар по Ирану с территории самого Ирана? В частности, эту информацию подтвердили официальные лица Исламской республики...

- Да, информация об ударе была. Причем, даже не уточнялось, что этот удар нанес Израиль. Никаких подробностей произошедшего обнародовано не было. Но в целом Израиль, в особенности, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пытаются втянуть Тегеран в войну, которую израильтяне не хотят вести в одиночку и стремятся заручиться поддержкой США. Однако в Вашингтоне на это не идут.

Своей атакой Иран продемонстрировал, что Израиль не может безнаказанно совершать подобного рода действия. Напомню, в результате израильского удара по консульству Ирана в Дамаске погибли семь сотрудников КСИР, четыре гражданина Сирии, а также, предположительно, один член «Хезболлы». Ответ же Тегерана не был неожиданным, противном случае последствия для еврейского государства были бы иными. Руководство Ирана само заявило, что результаты атаки не так важны. Главной задачей было продемонстрировать: у Ирана есть возможности для нанесения удара по Израилю. И Израилю, с учетом этого, впредь стоит вести себя более осторожно.

- А какие именно действия Израиля могут привести к полноценной войне с Ираном?

- Такое может произойти, если Израиль решит нанести масштабный удар по территории Ирана. В прошлом, правда, еврейское государство наносило удары по объектам на территории Ирана и убивало иранских ученых. Однако тут все зависит от масштабов и последствий.

Если удар Израиля по иранской территории приведет к очень сильному ущербу и многочисленным человеческим жертвам, Тегеран будет вынужден нанести пропорциональный ответ. А США и Западу придется поддержать Израиль. Результат – полномасштабная война.

В целом, любая напряженность между Ираном и Израилем со всеми вытекающими последствиями играет на руку президенту России Владимиру Путину. Пример – происходящее в Газе. На фоне этих событий США ослабили поддержку Украины. А Россия этим воспользовалась и добилась благоприятных для себя результатов на фронте. Иными словами, получи Москва возможность втянуть Иран в войну, она непременно ей воспользуется.

Напомню, что недавно Конгресс США одобрил предоставление Украине военной помощи на 61 миллиард долларов. Оружие в скором времени должно поступить украинской армии и может изменить ситуацию на поле боя. Хочу сказать, что все события, происходящие в данный момент на мировой политической арене, связаны между собой. Ситуация, кстати, вполне может вылиться в Третью мировую войну.

В целом, повторюсь, от ирано-израильского напряжения очень выигрывает Россия. А также Китай, к которому это относится даже в большей степени, ведь эта страна вообще ни с кем не воюет и даже в вопросе Тайваня ведет себя очень осторожно. Россия также могла заработать больше дивидендов, если бы не начала войну в Украине.

Добавлю, что в выигрышном положении на фоне происходящих в мире событий находится и американская оружейная индустрия.

Хочу затронуть также позицию Биньямина Нетаньяху. Лично я считаю, что этот человек приносит в жертву граждан Израиля во имя собственных политических амбиций. В этой стране, как Вы знаете, продолжаются ощутимые процессы. Люди требуют возвращения захваченных ХАМАС заложников, они также недовольны экономическими проблемами. И, желая удержаться в своем кресле, Нетаньяху продолжает преступную операцию в Газе. Операцию, которая уже привела и приводит к многочисленным жертвам. Против этой операции, кстати, выступают во всем мире. Совсем недавно СМИ писали о протестах в американских университетах. Причем среди протестующих были не только палестинцы и арабы, но и граждане ряда стран мира, включая сами США.

Так вот, самому Нетаньяху была бы выгодна война с Ираном. Опять-таки, чтобы удержаться в кресле премьера. Другое дело, что сделать это ему не позволяют США.

- Позволю себе сделать из сказанного Вами следующий вывод: Иран изначально не был заинтересован в возникновении политического кризиса, образовавшегося вокруг Газы. Так?

- Разумеется, хотя учтите, что речь идет о моем собственном мнении. Напомню: 1.200 человек погибли в Израиле от рук боевиков ХАМАС. А в Газе убито 35 тысяч, ранено до 70 тысяч человек. Тысячи пропали без вести. Убиты множество женщин, детей.

Так вот, скажу, что у ХАМАС и Нетаньяху совпадают интересы. Хотя они и враги. Обе стороны выступают против принципа двух государств – еврейского и арабского…

- Но почему же в таком случае правительство Ирана поддерживает ХАМАС? Ведь деятельность этой организации идет вразрез с национальными интересами Ирана. И создает проблемы самому Тегерану.

- У Вашего вопроса есть два аспекта - идеологический и аспект национальных интересов. В призме первого интересы Ирана идентичны интересам ХАМАС и палестинскими джихадистами, поскольку обе стороны выступают против принципа двух государств для двух народов. К примеру, в той же ФАТХ против этого принципа ничего не имеют. Другое дело, что мнение лидеров ФАТХ никому не интересно.

В целом, как в западном, так и в арабском мире выступают за принцип двух государств. На фоне происходящих в Газе событий многие страны, включая европейские, намерены признать палестинское государство. Об этом, в частности, говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

На мой взгляд дальнейшие события будут разворачиваться в следующем ключе: вначале начнется процесс создания палестинского государства, а затем к процессу попытаются подключить ХАМАС, который в принципе на это согласен и обещает после создания государства Палестина перенести свою борьбу исключительно в политическое русло.

Впрочем, это всего лишь предположение. Реально же предпринимаемых шагов очень мало. Например, США наложили вето на принятие Палестины в ряды ООН.

Видите, какая многогранная игра у Вашингтона! С одной стороны, американцы выражают озабоченность по поводу происходящего в Газе, а с другой, поддерживают Израиль, отправляют ему оружие и накладывают вето на членство Палестины в ООН.

Все это доказывает, что Америка не заинтересована в мире на Ближнем Востоке. Вашингтон, опять-таки, играет в свою игру. США продают свое оружие и не заинтересованы в том, чтобы кому-то помогать. Вспомните, например, Карабахский конфликт…

- К этому вопросу мы еще вернемся. Сейчас хотел бы спросить вот о чем. Когда я находился в Израиле, ведущие эксперты по Ирану выразили мнение, что военные преступления и преступления против человечности, совершенные ХАМАС против Израиля стали неожиданностью и даже сюрпризом для Тегерана. Ни КСИР, ни «Аль-Кудс», ни другие ветви иранского государства такого не ожидали.

Но тогда возникает вопрос: а кто подтолкнул ХАМАС к совершению этих преступлений? Катар? Нетаньяху? А, может, Россия? Ведь Вы сами говорили про интересы Путина…

- Точной информации у нас с Вами, к сожалению, нет. Остается лишь сопоставлять факты и анализировать. И таким образом можно прийти к выводу, что данные события на руку России. На руку Китаю. На руку США – американцы, опять-таки получают возможность продать больше оружия.

Кому произошедшее невыгодно? Самим ХАМАС. Тут, возможно, сыграли свою роль разногласия внутри этой организации…

- Между политическим и военным крылом?

- Совершенно верно. Есть даже информация, что в Израиле знали о том, что произойдет. Кстати, вчера я прочитал в СМИ о заявлении представителей Катара, по словам которых Израиль, наряду с ними, помогает ХАМАС.

Еще один «подозреваемый», как я уже отмечал – это Москва, что вполне в ее интересах. Здесь должен уточнить: речь идет не о национальных интересах самого Российского государства, а об интересах его руководства. Будь Путин хорошим лидером, все могло бы пойти по-иному…

(продолжение следует)