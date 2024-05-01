Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц.

Утром в четверг, 2 мая, в этом селе задержали 30 протестующих, после составления протокола об административном правонарушении все они были освобождены, сообщили в пресс-службе МВД Армении.

Армянские СМИ пишут, что в данный момент полиция не впускает в село задержанных ранее участников протеста, а также архиепископа Баграта Галстаняна и нескольких депутатов от оппозиционной фракции «Армения». В полиции заявили, что теперь в село будут впускать только его жителей.