Полиция перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село обновлено 12:20
Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц.
Утром в четверг, 2 мая, в этом селе задержали 30 протестующих, после составления протокола об административном правонарушении все они были освобождены, сообщили в пресс-службе МВД Армении.
Армянские СМИ пишут, что в данный момент полиция не впускает в село задержанных ранее участников протеста, а также архиепископа Баграта Галстаняна и нескольких депутатов от оппозиционной фракции «Армения». В полиции заявили, что теперь в село будут впускать только его жителей.
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Полиция Армении задержала у села Киранц более 30 человек, которые перекрывали заминированный участок на границе с Азербайджаном, чтобы не допустить процесса делимитации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Армении.
«31 гражданин был задержан из-за невыполнения законного требования полиции», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Там также сообщили, что Министерство обороны Армении проводит разминирование территории около села Киранц.
«Разминирование осуществляется с целью воспроизведения данного участка государственной границы на основе геодезических измерений экспертных групп Армении и Азербайджана, а также выполнения работ по уточнению координат», - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что МВД Армении осуществляет усиленную службу в зонах разминирования.