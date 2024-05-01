Израиль обвиняет президента Колумбии в антисемитизме

Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал президента Колумбии «антисемитом».

«История запомнит, что Густаво Петро решил встать на сторону самых отвратительных монстров, известных человечеству... Отношения между Израилем и Колумбией всегда были теплые, и ни один исполненный ненависти президент-антисемит не изменит этого», — написал Кац в соцсети X.

Напомним, ранее президент Колумбии Густаво Петро объявил о разрыве дипотношений с Израилем из-за ситуации в секторе Газа.