Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:55

США на фоне своего ухода из Нигера попросили об открытии военной базы на территории Кот-д'Ивуара, сообщает издание Jeune Afrique. Недолго длились страдания/ликование, нужное подчеркнуть в зависимости от политических предпочтений, от информации по поводу того, что власти Нигера потребовали закрытия в своей стране американской военной базы. Оттуда-то их выставили, но они тут же договорились о создании новой. На этот раз в Кот-д'Ивуар, бывший Берег Слоновой Кости. Словом, как в песне: «ты их в дверь, они в окно», в данном случае через Берег, через государство, элиты которого американцы финансово поддерживают давно и качественно. Поэтому на их запрос «можно мы у вас разместимся?» ответ последовал почти мгновенно: «Да с радостью, чувствуйте себя как дома».

Иного и ждать не стоило, ведь только визит сюда в январе месяце текущего года госсекретаря США принес элитам Кот-д'Ивуара 45 миллионов долларов, сумма по местным меркам весьма солидная. Впрочем, и расходуют они деньги с умом, не только распихивая их по своим счетам, но и еще активно сотрудничают с иностранными инвесторами, активно вкладываясь в развитие. Кот-д'Ивуар – это золото, алмазы, каучук, химические предприятия, производство обуви и одежды, а еще кофе «робуста» и орехи кэшью, кстати, что касается орехов - третий по величине производитель в мире, после Вьетнама и Индии. По африканским меркам вполне себе зажиточное государство, а значит, стабильное. И вполне себе проамериканское, с портретами российского лидера там не ходят и Москву в гости не ждут. Так что крупная американская военная база разместится там с максимально возможным комфортом. В том числе и благодаря развитой инфраструктуре, которую, по африканским, конечно, меркам экономисты характеризуют не иначе как «выдающуюся». Так что «обмен» Нигера на Кот-д'Ивуар для американцев вышел очень выгодным. И для местных элит тоже, поскольку размещение американской военной базы всегда добавляет уверенности иностранным инвесторам. А Нигеру теперь предстоит «вариться в собственном соку», поскольку рассчитывать на серьезную экономическую помощь России как минимум наивно. Во всяком случае, в нужных для Нигера объемах.