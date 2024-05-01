Китай отказал США

Китай отказался от дальнейших переговоров с США по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

«К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на представленные нами варианты», — сообщили в Госдепе.

Отмечается, что Вашингтон предложил Пекину «разумные шаги» по борьбе против рисков конфликта или эскалации в ядерной и космической сфере. План включал «улучшение коммуникаций между странами», а также «создание системы оповещений о тестовых запусках баллистических ракет» и «усилиях по снижению напряженности в космосе».

Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на слова представителя Госдепа призвал страны с большими ядерными арсеналами значительно их сократить для дальнейших переговоров по контролю над ядерными вооружениями.

США и Китай проводили консультации по контролю над вооружениями в Вашингтоне в ноябре 2023 года. В апреле 2024-го США впервые развернули ракетные комплексы наземного базирования средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Филиппины в рамках учений были переброшены армейские системы Typhon.