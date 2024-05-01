Информаторы по делу Boeing таинственно погибают

В США таинственно скончался еще один информатор, сообщавший о нарушениях в производстве самолетов Boeing.

Бывший аудитор отдела качества Джошуа Дин скончался после «неожиданной быстро развившейся инфекции». 45-летний мужчина вел здоровый образ жизни и ни на что не жаловался. Год назад Джошуа Дин в суде сообщил о том, насколько халатно компания относилась к безопасности Boeing, в частности, модели 737 MAX. Именно ошибки производства, по его мнению, стали причиной целой серии авиакатастроф. И вот за несколько дней до начала новых слушаний он почувствовал себя плохо, попал в больницу, но врачи помочь не смогли.