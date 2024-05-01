Ультиматум Израиля

В последнее время израильские официальные лица обеспокоены тем, что Международный уголовный суд (МУС) готовится выдать ордеры на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и начальника штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви. Международный уголовный суд с 2021 года расследует возможные военные преступления израильских сил и палестинских боевиков, начиная с войны Израиля и ХАМАС в 2014 году.

Израильское правительство предупредило администрацию президента США Джо Байдена, что если Международный уголовный суд выдаст ордеры на арест израильских лидеров, оно «примет ответные меры» против властей Палестины, которые могут привести к ее краху. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух израильских и американских чиновников.

Израиль сообщил США, что располагает информацией о том, что официальные лица палестинских властей давят на прокурора МУС, чтобы тот выдал ордеры на арест израильских лидеров, заявили двое израильских чиновников.

Официальные лица США и Израиля сказали, что Израиль предупредил администрацию Байдена о том, что если будут выданы ордеры на арест, он сочтет ответственной за это палестинскую власть и примет решительные ответные меры, которые могут привести к ее уничтожению. Одним из возможных действий может стать заморозка передачи налоговых поступлений, которые Израиль собирает для Палестины.

Высокопоставленный израильский чиновник сказал Axios, что угроза ордеров на арест МКС реальна, и подчеркнул, что если такой сценарий осуществится, израильский кабинет, вероятно, примет официальное решение наказать палестинские власти.

Вопрос потенциальных ордеров на арест МУС был предметом разговора Нетаньяху и президента Байдена в минувшее воскресенье. Израильский премьер попросил Байдена повлиять на суд. Два официальных лица США отметили, что во время телефонного разговора Байден сказал Нетаньяху, что сообщение на 12-м канале в Израиле, в котором говорится, что США могли дать «зеленый свет» МУС на выдачу ордеров на арест израильских лидеров, не отвечает действительности. В ходе разговора Байден подчеркнул, что США выступают против расследования МУС действий Израиля.