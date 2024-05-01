В Суговушане стартовала международная регата «Кубок Президента-2024» фото
В Суговушане состоялась церемония открытия международной регаты по гребле «Кубок Президента – 2024», приуроченной к 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Выступивший на церемонии открытия заведующий отделом спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов поприветствовал участников регаты, отметил, что в соревнованиях принимают участие 30 команд из более чем 20 стран, что стало рекордным результатом.
Генеральный секретарь Азербайджанской федерации гребли на каноэ и гребле (AKAF) Фархад Алиев проинформировал о регламенте турнира и пожелал спортсменам успехов.
Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде в своем выступлении отметил, что после Отечественной войны проведение международных соревнований в Суговушане уже стало традицией. Завоевание членом сборной Азербайджана Дианой Дымченко лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже он назвал большим спортивным событием. После Чингиз Гусейнзаде объявил об открытии международной регаты «Кубок Президента-2024».
После завершения официальной и художественной части был дан старт соревнованиям. На водохранилище Суговушана состоялись заезды на байдарках и каноэ на дистанции 200 метров.
Регата продолжится 2-3 мая в Мингячевирском олимпийском спортивном центре «Кюр». Здесь команды будут соревноваться в гребле на байдарках, каноэ и академической гребле. 3 мая в Мингячевире состоится церемония закрытия регаты.