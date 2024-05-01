В Суговушане состоялась церемония открытия международной регаты по гребле «Кубок Президента – 2024», приуроченной к 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Выступивший на церемонии открытия заведующий отделом спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов поприветствовал участников регаты, отметил, что в соревнованиях принимают участие 30 команд из более чем 20 стран, что стало рекордным результатом.

Генеральный секретарь Азербайджанской федерации гребли на каноэ и гребле (AKAF) Фархад Алиев проинформировал о регламенте турнира и пожелал спортсменам успехов.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде в своем выступлении отметил, что после Отечественной войны проведение международных соревнований в Суговушане уже стало традицией. Завоевание членом сборной Азербайджана Дианой Дымченко лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже он назвал большим спортивным событием. После Чингиз Гусейнзаде объявил об открытии международной регаты «Кубок Президента-2024».