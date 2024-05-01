В Москве рассказали, как США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС

США сорвали встречу делегаций минфинов и центробанков БРИКС, затянув с выдачей виз российской делегации, заявил российским СМИ исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

По его словам, визы в приемлемые сроки выдали только младшим сотрудникам ЦБ России, а из Минфина их вовремя не получил никто. В результате американское посольство в Москве уведомило делегацию, что визы можно получить только 16 апреля, когда конференция уже шла, и командировку пришлось отменить.

На тот же день была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая также оказалась сорвана, отметил Можин. Он добавил, что такое отношение к невыдаче виз считает проявлением «откровенного садизма» со стороны Вашингтона.