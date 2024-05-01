Владельцы NeoKart смогут сами устанавливать процент кешбэка

Банк Республика, всегда радующий своих клиентов интересными и выгодными акциями, ВПЕРВЫЕ в Азербайджане создал возможность владельцам NeoKart устанавливать условия кешбэка ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ.

Теперь Вам больше не придется ждать, чтобы узнать, какой процент кешбэка предложит ваш банк, и вам больше не придется выбирать между различными пакетами кешбэка. Так, владельцы NeoKart смогут каждый месяц устанавливать максимальную процентную ставку до 5% для своих любимых категорий, таких как «Супермаркеты», «Магазины одежды», «Ресторан и кафе», «АЗС». Для этого в начале каждого месяца в приложении Mobil Şöbə достаточно зайти в меню «Категории Neobonus» и установить проценты кешбэка для нужных вам категорий.

Кроме того, владельцы NeoKart, как и прежде, будут получать до 55% кешбэка в партнерской сети Neo Галактика.

Напомним, что держатели Neokart могут обменивать заработанные бонусы как на кешбэк, так и на мили, минуты разговора и гигабайты интернета по своему усмотрению.

Если вы еще не являетесь владельцем НеоКарта, закажите его не приходя в банк, и карта будет бесплатно доставлена вам домой.

Более подробную информацию можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.