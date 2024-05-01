Новые реалии: цифровой рубль и крипто-риал

Россия и Иран разрабатывают новые методы проведения финансовых расчетов. Среди используемых технологий — цифровые валюты центральных банков (ЦБ) и цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом российским СМИ рассказал торговый атташе посольства Ирана Рахим Мохсен.

Он напомнил, что из-за международных санкций, наложенных на обе страны, Москва и Тегеран не могут осуществлять расчеты в долларах и евро.

«На этом фоне Россия и Иран начали прорабатывать возможность перехода на цифровые финансовые активы (ЦФА) и цифровые валюты центральных банков», - сообщил атташе иранского посольства в России Рахими Мохсен.

По его словам, речь идет о таких инструментах, как цифровой рубль и крипто-риал.

Предполагается, что новые методы расчета упростят торговлю между двумя странами, также потенциально смогут смягчить последствия санкций. Из-за невозможности рассчитаться в долларах и евро Россия и Иран перешли к использованию национальных валют. Однако возникают сложности с конвертированием, что приводит к тому, что российский бизнес теряет в районе 20−25% прибыли.

По словам экспертов, запуск расчетов ЦФА и цифровых валют ЦБ упростит торговлю и повысит безопасность, прозрачность транзакций. Это может стать прецедентом в дальнейшем переходе на такие взаиморасчеты с другими странами, продолжающими торговлю с Россией.

Ранее Москва и Тегеран договорились о подключении к национальным платежным системам друг друга (аналогам SWIFT) — российской СПФС и иранской Shetab. Однако использование цифровых валют центральных банков и ЦФА — это следующий важный шаг во взаимодействии.