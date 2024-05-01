В порту Петербурга в бананах обнаружили 60 кг кокаина

Крупная партия кокаина обнаружена в контейнере с бананами, доставленном в порт Санкт-Петербурга из Эквадора.

Оперативники нашли наркотик на судне Cool Express, прибывшем из Эквадора, из порта Пуэрто Боливар еще 21 апреля.

Запрещенный груз заметили при осмотре контейнера-рефрижератора. Он был расфасован по брикетам и спрятан в потолке.

Полицейские провели экспертизу одного из брикетов. Она показала, что содержимое внутри — кокаин массой один килограмм. Всего полицейские изъяли 60 килограммовых брикетов.