12:09

В целях повышения энергоэффективности, сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, балансировки интеграции вновь созданных возобновляемых источников энергии в энергосистему, поддержания и укрепления надежности и устойчивости энергосистемы Азербайджана проводится ремонт и техосмотр электростанции Şimal мощностью 800 МВт. Эта станция вторая по величине в Азербайджане и находится в поселке Шувелан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Азерэнержи».

Согласно информации, аналогичный процесс был проведен в 2021 году на 400-мегаваттной электростанции Şimal-1 с целью улучшения технико-экономических показателей и повышения уровня эксплуатации. Комплексные ремонтные работы в настоящее время проводятся на 400-мегаваттной электростанции Şimal-2. Ремонтные и инспекционные работы газовой турбины, генератора, трансформаторов, линий электропередачи, систем управления и воздействия были проведены производителем Mitsubishi Power Europe, Ltd совместно со специалистами самой станции и ООО Enerjiservis.