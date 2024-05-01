Вторая по величине электростанция Азербайджана находится на ремонте фото; видео
В целях повышения энергоэффективности, сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, балансировки интеграции вновь созданных возобновляемых источников энергии в энергосистему, поддержания и укрепления надежности и устойчивости энергосистемы Азербайджана проводится ремонт и техосмотр электростанции Şimal мощностью 800 МВт. Эта станция вторая по величине в Азербайджане и находится в поселке Шувелан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Азерэнержи».
Согласно информации, аналогичный процесс был проведен в 2021 году на 400-мегаваттной электростанции Şimal-1 с целью улучшения технико-экономических показателей и повышения уровня эксплуатации. Комплексные ремонтные работы в настоящее время проводятся на 400-мегаваттной электростанции Şimal-2.
Ремонтные и инспекционные работы газовой турбины, генератора, трансформаторов, линий электропередачи, систем управления и воздействия были проведены производителем Mitsubishi Power Europe, Ltd совместно со специалистами самой станции и ООО Enerjiservis.
В результате внедрения новых технологий и дополнительного цифрового оборудования эффективность работы станции повысится. Так, если раньше на киловатт-час потреблялось примерно 220-222 грамма условного топлива, то теперь это число снизится до 215-216 граммов на киловатт-час, что помимо экономии природного газа приведет к снижению выбросов углекислого газа.
В то же время «Азерэнержи» в соответствии с графиком проводит ремонтные работы на малой ГЭС, работающей на охлаждающей воде электростанции Şimal-2, сбрасываемой обратно в море.
В заключение отметим, что в целом Şimal является станцией с самым высоким коэффициентом полезной работы среди тепловых электростанций страны и занимает первое место в Южно-Кавказском регионе по коэффициенту полезной работы 57%.