Грабитель Керимов теперь нескоро выйдет на свободу

В материалах уголовного дела говорится, что Рамазану Керимову стало известно, что в доме его дяди Шахина Салимова хранится крупная сумма денег, о чем он сообщил своему родственнику Али Велиеву, предложив ему эти деньги изъять. Последний, в свою очередь, вызвал на подмогу Орхана Мусави и Ильгара Халилова. Керимов выяснил, что его дядя и другие члены семьи утром уходят на работу, в квартире остается лишь его старший сын. Злоумышленники постучались в дверь Салимова, представившись почтальонами. Когда сын владельца дома Турал открыл дверь, незваные гости напали на него, избили, пригрозив ножом, а затем вынесли из квартиры 50 тысяч долларов и большое количество драгоценностей.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в бандитизме Рамазана Керимова, Али Велиева, Орхана Мусави и Ильгара Халилова.

Сотрудники полиции задержали всех участников преступления, им было предъявлено обвинение по статье 181.3.2 (разбой в целях завладения имуществом в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджана.

На суде Рамазан Керимов признал свою вину. Он рассказал, что испытывал большие материальные проблемы, и за несколько месяцев до совершения преступления узнал, что его дядя Шахин Салимов собирается купить дом за наличные. Керимов, отношения которого с дядей и его семьей были весьма натянутыми, смекнул, что у родственника в доме должна быть крупная сумма денег, и поделился соображениями со своими будущими подельниками.

Потерпевший Турал Салимов показал, что злоумышленники, обманом проникнув в квартиру, стали избивать его, а затем приставили к горлу нож, пригрозив убить, если он не будет сидеть тихо.

Потерпевший Шахин Салимов рассказал, что в день происшествия ему на работу позвонил сын и рассказал, что дом ограбили, а сам он ранен: «Сразу же позвонил в полицию. Придя домой, увидел у входа полицейских. Весь дом был перевернут вверх ногами, пропало все ценное».

Суд приговорил Рамазана Керимова, Али Велиева, Орхана Мусави и Ильгара Халилова к 10 годам лишения свободы.