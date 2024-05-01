Кулеба: Почему должны уступать мы?

Между Россией и Украиной «никогда не существовало» согласованных на переговорах в Стамбуле договоренностей по урегулированию конфликта. Об этом в интервью Foreign Policy заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В разговоре с украинским министром главред издания Рави Агравал упомянул, что Киев на переговорах весной 2022 года согласился пойти на уступки и взять на себя некоторые обязательства, в том числе отказаться от вступления в НАТО. Он спросил Кулебу о его отношении к перспективе отказаться на переговорах от чего-то, чтобы иметь возможность что-то получить.

Кулеба назвал «одним из самых больших успехов российской пропаганды» тот факт, что дискуссия о переговорах сфокусировалась на том, на какие уступки должна пойти Украина. Он спросил, почему не обсуждается, что должна уступить Россия.

«Почему мы всегда начинаем разговор с вопроса, что Украина должна уступить? […] Мы категорически против того, чтобы думать таким образом. Мы достаточно пожертвовали, достаточно сражались и заслуживаем гораздо большего уважения, чем разговор о том, чем еще мы можем пожертвовать», — сказал Кулеба.