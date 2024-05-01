В парламенте Грузии отменили все заседания

Аппарат парламента Грузии принял решение отменить пленарное заседание и заседание бюро, запланированные на четверг, из-за попытки прорыва 1 мая в здание законодательного органа демонстрантов, выступающих против законопроекта об «иноагентах». Об этом сообщается в заявлении парламента.

«В результате нападения, осуществленного участниками акции протеста на дворец парламента Грузии 1 мая, повреждены здание парламента и инфраструктура. Соответственно, сегодня, 2 мая, мероприятия, запланированные во дворце парламента (бюро и пленарное заседание), не состоятся», - говорится в заявлении.

В законодательном органе уточнили, что введенный в среду красный уровень безопасности будет действовать до 14:00 по местному времени.