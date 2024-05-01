Проливные дожди затопили столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Власти Саудовской Аравии закрыли школы в нескольких регионах после наводнений. Национальный метеорологический центр объявил красный уровень тревоги для Касима и других районов, Эр-Рияда и провинции Медина, граничащей с Красным морем. Там предупредили о проливном дожде с сильным ветром, отсутствии горизонтальной видимости, граде и молниях.

Наиболее интенсивные осадки наблюдались близ Медины. От наводнений пострадали улицы и инфраструктура, транспортные средства оказались в воде. Мобилизованы службы экстренной помощи.

Также сообщается, что из-за сильного дождя обрушилась крыша мечети.