Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) подготовило новый видеоролик о пищевых отравлениях.

В видеоролике отмечается, что болезни пищевого происхождения считаются одной из основных проблем здоровья человека во всем мире. Сообщается, что эти заболевания возникают в результате употребления пищевых продуктов, загрязненных различными типами бактерий, вирусов, паразитов или химикатов. Приготовление и последующее употребление этих продуктов в пищу без соблюдения правил гигиены считается основной причиной пищевых отравлений.

В видеоролике также подробно описаны 5 «золотых правил», установленных Всемирной организацией здравоохранения, которые содержат основные принципы, которым должен следовать каждый человек для профилактики болезней пищевого происхождения. Было сказано, что на всех этапах пищевой цепочки необходимо соблюдать чистоту, продукты должны быть хорошо приготовлены, сырые и приготовленные продукты должны храниться отдельно друг от друга, продукты должны находиться в безопасной среде, следует использовать безопасную воду и сырье.

В то же время было подчеркнуто, что AQTA совместно с соответствующими государственными структурами осуществляет необходимые меры по расследованию пищевых отравлений, произошедших среди населения, а также по профилактике и ликвидации случаев пищевых отравлений.

В представленном видеоролике субъекты предпринимательства и потребители получат подробную информацию для предотвращения случаев пищевого отравления.