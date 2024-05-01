Иранскому миллиардеру казнь заменили на 20 лет колонии

Суд Ирана отменил смертный приговор в отношении миллиардера Бабака Занджани, обвиненного в хищениях на $2 млрд при продаже государственной нефти в 2013 году. Высшую меру наказания заменили на 20 лет колонии, сообщили зарубежные СМИ.

Пресс-секретарь судебной системы Ирана Асгар Джахангир пояснил, что такое решение принято, потому что Занджани активно сотрудничал со следствием, вернул государству имущество и погасил долги. Только после этих действий заключенному разрешили подать просьбу о помиловании.

Чиновник подчеркнул, что смертный приговор на 20 лет лишения свободы заменили с одобрения верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Адвокат миллиардера Расул Кухпоезаде в свою очередь добавил, что поскольку его клиент провел в тюрьме более десяти лет, он имеет право подать документы на условно-досрочное освобождение, чем и займется защита.

В начале марта текущего года Центробанк Ирана выступил с заявлением, что все валютные активы Занджани переданы в бюджет государства. Ведомство не озвучило сумму переданных в казну активов. Известно, что до ареста в 2013 году состояние бизнесмена оценивалось в $14 млрд.

Бабак Занджани был арестован 31 декабря 2013 года по подозрению в экономических преступлениях и отмывании денег. В 2016-м его приговорили к смертной казни. Однако позднее в том же году верховный суд Ирана отменил решение первой инстанции. Отмена высшей меры наказания была временной. В 2018 году прокуратура исламской республики уверенно заявляла, что смертная казнь Занджани, назначенная судом несколько лет назад, обязательно будет исполнена.