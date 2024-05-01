1 мая в Бакинском конгресс-центре начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога на тему «Диалог во имя мира и глобальной безопасности».

В форуме, организованном правительством Азербайджана в рамках «Бакинского процесса», при партнерстве ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации и ISESCO, принимают участие 700 почетных гостей, представляющих более 100 стран.

В рамках форума министр культуры Адиль Керимли встретился с принцессой Иордании Даной Фирас и министром культуры Саудовской Аравии – председателем Национального комитета по образованию, культуре и науке принцем Бадром бин Абдуллой бин Фарханом.

Отметив, что между Баку и Амманом установлены хорошие отношения в различных сферах, министр отметил наличие широких возможностей и правовой базы для развития культурного сотрудничества. Он отметил, что в 2019 году между Министерством культуры Азербайджана и Министерством культуры Иордании был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области культуры. В 2010 году в Иордании прошли Дни азербайджанской культуры. Иордания также представлена в ряде международных художественных проектов, проводимых в нашей стране.

Адиль Керимли сказал, что искренние дружеские отношения, существующие между руководителями Азербайджана и Королевства Саудовская Аравия, оказывают положительное влияние на развитие отношений сотрудничества. Было отмечено, что существует большой потенциал для дальнейшего развития культурных связей. В этом контексте было отмечено значение взаимного проведения дней культуры.

В ходе беседы принцесса Дана Фирас и министр культуры Бадр бин Абдулла бин Фархан выразили удовлетворение своим участием в этом престижном мероприятии. Было отмечено, что Азербайджан вносит важный вклад в межкультурный диалог, а также в исламскую солидарность, углубляет связи с мусульманскими странами в рамках двусторонних и международных организаций.

На встрече состоялся обмен мнениями по организации дискуссий на тему изменения климата и культуры в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в Азербайджане в этом году.