Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 15:07

Право слово, Биньямин Нетаньяху вполне заслуживает того, чтобы его прозвище «Биби неистовый» было изменено на «Биби - железная башка», которое до него носил шведский король Карл XII. Весь мир кричит ему: «Куда ты прешь, остановись, подумай!» А он все гнет свою линию. Очередную попытку вразумить Нетаньяху предпринял в минувший Первомай госсекретарь Энтони Блинкен, который со своими ближневосточными хлопотами вполне заслуживает звания «трудоголик года». Успехи у него в этом были весьма скромные: Израиль склонился к принятию лишь ограниченных мер к прекращению конфликта.

А именно: временное прекращение огня на срок до 40 дней; освобождение нескольких десятков из более чем 130 заложников, удерживаемых где-то в секторе Газа; освобождение сотен палестинцев, заключенных в тюрьму на территории Израиля. И открытие прохода с юга на север для палестинских гражданских лиц, расположившихся лагерем в приграничном городе Рафах. Каждое из этих условий, на которые нехотя, сквозь зубы, дает согласие Нетаньяху, сами по себе не так уж и плохи. Но в них нет стратегии. То есть ответа на вопрос, что же будет дальше. И что делать с конфликтом Израиля с ХАМАС, который подобными мерами просто «заметается под ковер», а значит, со 100%-ой вероятностью через несколько лет вспыхнет вновь. И на гораздо более худших для Израиля условиях. Ведь что еврейское государство приобрело за 200 дней войны? Если вкратце: миллиарды шекелей, то есть сотни миллионов долларов, тратятся ежедневно. ХАМАС далек от поражения. Международная поддержка еврейского государства истощается. Нарушаются договоренности о нормализации отношений Израиля с арабским миром. Права Израиля на меры сдерживания и самооборону поставлены под сомнение и в дальнейшем подвергнутся еще большей ревизии.

Проще говоря, Израиль столкнулся со стратегическим ущербом, который уже превысит его так называемые «тактические достижения» вроде превращения севера сектора Газа в непригодную для проживания человека территорию. И создает предпосылки для еще большего давления на него. Господин Нетаньяху, примите мои поздравления, довоевались. И еще – конца войне не видно. Немного отвлекусь. Когда я смотрел нашумевший сериал «Фауда», блестящая кинематографическая работа, надо признать, меня преследовал вопрос: «неужели нет стратегического решения проблемы? А то какой-то средневековый «рыцарский роман» получается: один рыцарь сел на коня, поскакал на другого, и они сломали копья и упали или не упали с коней, и сели на коней, и взяли копья, и поскакали, и сломали копья и упали или не упали с коней… А потом многие рыцари поскакали на многих рыцарей и сломали копья, и одни упали, а другие не упали с коней и потом взяли новые копья…» Нетаньяху наглядно показал, что стратегического решения у него нет. И спустя 200 дней войны заявленные цели израильского премьера, а из-за него и дипломатические усилия Соединенных Штатов, еще более далеки от реальности, чем когда-либо. И этот разрыв продолжает увеличиваться с каждым днем, все больше превращая Израиль для Америки в пресловутый чемодан без ручки. Тот самый, который и тащить тяжело, и выбросить жалко.