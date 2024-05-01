Успехи России в Африке беспокоят США

США уступают России в геополитической борьбе за Африку, такое развитие событий приводит к разрыву связей Вашингтона и стран континента, что ограничивает возможности для проведения операций в будущем. Так пишет американская The Hill.

«Происходит опустошение всего международного сотрудничества [с США] в области безопасности. <...> Оно является частью более широких усилий [России, Китая и Ирана] по поддержке этих [африканских] стран», — говорится в тексте.

В то же время в материале отмечается, что для России развитие контактов на континенте может стать в будущем проблематичным, так как Москве, вероятно, не хватит ресурсов для экономической поддержки африканских государств.