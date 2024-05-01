Ирландия сокращает выплаты беженцам из Украины
В правительстве Ирландии обсуждают дальнейшее сокращение выплат украинским беженцам. С марта уменьшенную помощь получают новоприбывшие люди, бежавшие от войны.
В последние недели чиновники дополнительно рассматривали уровень финансовой поддержки для украинских беженцев, сообщает РБК-Украина.
В правительстве Ирландии неоднократно говорили, что в будущем возможно сокращение помощи всем беженцам из Украины.
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