Ирландия сокращает выплаты беженцам из Украины

В правительстве Ирландии обсуждают дальнейшее сокращение выплат украинским беженцам. С марта уменьшенную помощь получают новоприбывшие люди, бежавшие от войны.

В последние недели чиновники дополнительно рассматривали уровень финансовой поддержки для украинских беженцев, сообщает РБК-Украина.

 В правительстве Ирландии неоднократно говорили, что в будущем возможно сокращение помощи всем беженцам из Украины.