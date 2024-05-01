Макрон заявил о согласии в ЕС на ввод войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны поняли идею о возможной отправке войск в Украину и «согласились с таким подходом». Об этом он рассказал в интервью изданию The Economist.

Французский лидер ранее допустил рассмотрение вопроса об отправке войск в Украину в случае просьбы Киева, если российская армия прорвет линию фронта. В ходе подобного развития событий у Парижа были бы легитимные основания задать себе такой вопрос, считает Макрон.