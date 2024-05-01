В Саудовской Аравии начали сажать за критику Израиля

Саудовская Аравия усилила аресты граждан за критику Израиля в социальных сетях. Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их словам, недавние аресты в Саудовской Аравии включали руководителя компании, участвовавшей в плане экономических преобразований королевства «Видение 2030». Задержанный высказывал свое мнение о конфликте в Газе, которое власти сочли подстрекательским.

Также был арестован представитель СМИ, заявивший, что «Израиль никогда не должен быть прощен», как и человек, призывающий к бойкоту американских ресторанов быстрого питания в королевстве.

Однако МВД Саудовской Аравии и правительственная комиссия по правам человека проигнорировали запросы Bloomberg о комментариях.

Аресты за посты, связанные с сектором Газа, указывают на то, что режим принца Мухаммада ибн Салмана займет жесткую позицию в отношении граждан, несогласных с нормализацией отношений с Израилем – темой, над которой королевство работало с США еще до 7 октября.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и королевство Персидского залива за последний месяц провели обширную работу по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.