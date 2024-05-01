1 мая министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с помощником генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос, которая приняла участие в VI Всемирном форуме межкультурного диалога.

Приветствуя гостью, министр рассказал об отношениях между Азербайджаном и ЮНЕСКО, с удовольствием отметив, что организация входит в число традиционных партнеров Шестого Всемирного форума межкультурного диалога, проводимого в этом году в рамках «Бакинского процесса».

Министр сообщил, что азербайджанское государство имеет проекты относительно развития глобальной платформы Бакинского процесса и готово поделиться ими с ЮНЕСКО. Баку, по словам министра, заинтересован в сотрудничестве с организацией в различных областях, в том числе в области искусственного интеллекта.

Помощник генерального директора ЮНЕСКО Габриэла Рамос выразила благодарность за встречу и выразила удовлетворение своим участием в Форуме.

В ходе беседы была отмечена важность представительства ЮНЕСКО на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, а также выступления в качестве партнера. На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.