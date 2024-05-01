Граждан Кыргызстана и Узбекистана не пускают в Россию

Российские пограничники начали массово отказывать во въезде гражданам Узбекистана и Кыргызстана, пишет «Агентство» со ссылкой на правозащитницу Валентину Чупик. Ранее российские власти не пускали в страну только граждан Таджикистана.

Задержания мигрантов при въезде начались 24 апреля и к 1 мая в российских аэропортах скопилось около 4500 человек, примерно столько же не пустили на наземных КПП, утверждает Чупик.

Пограничники не пропускают в страну мужчин с бородами без усов, а также женщин в платках. При этом многие из тех, кому было отказано во въезде, ранее уже работали в России.

В МИД Узбекистана и Кыргызстана пока не комментировали ситуацию.