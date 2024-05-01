Мамедов у министра обороны талибов
Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов встретился в Кабуле с министром обороны этой страны Мохаммадом Якубом Муджахидом.
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Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов встретился в Кабуле с министром обороны этой страны Мохаммадом Якубом Муджахидом.
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